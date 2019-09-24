В Одесской области к 11 годам тюрьмы приговорили пенсионера, застрелившего соседа из-за громкой музыки

В результате полученных огнестрельных ранений один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, другой - с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

В Одесской области к 11 годам тюрьмы приговорен пенсионер, который из-за громко включенной музыки застрелил соседа.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, преступление совершено в ноябре 2017 в городе Белгороде-Днестровском.

В результате полученных огнестрельных ранений один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, другой - с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу.

Причиной конфликта между соседями стала громкая музыка, которую пострадавшие слушали во дворе, распивая алкогольные напитки.

«Не дождавшись ответной реакции на сделанное замечание, 65-летний сосед выстрелил по ним из охотничьего ружья. Оба мужчины получили огнестрельные ранения головы, для одного из них выстрел стал роковым», - говорится в сообщении.

Как отмечается, следователями Белгород-Днестровского отдела полиции были собраны доказательства вины злоумышленника, которые вместе с обвинительным актом предоставлены суду.

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Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, и на основании санкций указанных статей назначила ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Кроме того, с осужденного взыскан в пользу жены погибшего материальный ущерб в сумме более 12 тыс. грн и 500 тыс. грн – за нанесение морального вреда.

Как сообщал УНИАН, в городе Белгород-Днестровском Одесской области вечером 12 ноября 2017 года мужчина стрелял во дворе жилого дома, в результате один человек погиб.

Позднее правоохранители задержали 65-летнего подозреваемого, который, как выяснилось, застрелил соседа и тяжело ранил его товарища. Было установлено, что пострадавшие употребляли алкогольные напитки возле жилого дома и слушали громко включенную музыку. На замечания соседа потерпевшие не реагировали. Тогда пенсионер вернулся домой, взял двуствольное ружье для охоты и совершил по одному выстрелу в каждого из мужчин.