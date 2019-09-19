"Подрывник" моста извинился, хотел просто "обратить на себя внимание" – министр

По словам Оксаны Коляды, у задержанного были проблемы с трудоустройством, отсутствием средств, а также проблемы с девушкой.

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, что Алексей Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост «Метро» в Киеве, извинился перед киевлянами «за неудобства».

Читайте также"Подрывника" моста Метро в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта - КрищенкоСоответствующее заявление она сделала во время брифинга 19 сентября.

«Мы общались с Алексеем и были с другими ветеранами. Я хочу передать от Алексея – он просит прощения перед всеми, в частности, жителями Киева, за неудобства из-за его действий. Он сказал, что не имел намерения подрывать мост. Все, что он хотел обратить на себя внимание», – сказала Коляда.

При этом она добавила, что у Белько были проблемы с трудоустройством, отсутствием средств, а также проблемы с девушкой.

«В государстве должна быть соответствующая ветеранская политика защиты всех прав и интересов ветеранов после службы», – считает она.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.

Однако после задержания мужчины при нем не нашли взрывчатки. Перед задержанием мужчина выбросил карабин, из которого выстрелом повредил полицейский дрон. При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому стражи порядка огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что три месяца назад у задержанного изъяли 2 килограмма взрывчатки и боеприпасы.