Коммунальный гейзер: на Днепропетровщине из-под асфальта забил фонтан (видео)

Коммунальные службы проводили испытание сетей перед отопительным сезоном.

На Днепропетровщине из-под асфальта забил гейзер высотой с 5-этажный дом.

Читайте такжеВ Харькове затопило целый микрорайон из-за прорыва водопровода (видео)Как говорится в сюжете ТСН, напор воды был настолько мощным, что расколол асфальт, его куски разлетелись по улице.

Отмечается, что пешеходы чудом не пострадали. Все соседние улицы залило водой.

Выяснилось, что коммунальные службы как раз проводили испытание сетей перед отопительным сезоном.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кропивницком залило улицы отходами из канализации.