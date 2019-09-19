У подозреваемого в расстреле трех сотрудников АЗС в Николаеве обнаружили оружие и боеприпасы

Изъятое было в сумке подозреваемого во время его задержания.

У 48-летнего жителя Николаева, которого подозревают в расстреле трех работников газовой заправки, обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом сообщают Новости-N.

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В частности, во время его задержания были изъяты: два револьвера разных систем, два пистолета, пять снаряженных магазинов к пистолетам, более сотни патронов и нож. Все эти предметы были в сумке, которая была при задержанном.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября на газовой заправке обнаружили тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями.

Известно, что погибших - механика, оператора и кассира - обнаружила жена одного из них, когда длительное время не могла дозвониться к своему мужу.

В связи с поиском преступника в городе продолжалась специальная полицейская операция «Сирена». Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в тройном убийстве. Им оказался коллега погибших, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

Оказалось, что злоумышленник расстрелял мужчин 33-х, 51-го и 59-ти лет из-за неприязненных отношений. С места преступления полицейские изъяли его заявление на увольнение.