Подозреваемым в тройном убийстве работников АЗС в Николаеве оказался коллега погибших

По данным полиции, злоумышленник расстрелял своих коллег из-за неприязненных отношений.

В Николаеве за совершение тройного убийства работников автозаправочной станции полицейские задержали коллегу погибших.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

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По предварительной информации, 48-летний злоумышленник, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, расстрелял мужчин 33-х, 51-го и 59-ти лет из-за неприязненных отношений. Также полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий вооруженного преступника установили и разыскали оперативники Управления уголовного розыска и стратегических расследований николаевского главка полиции. Он находился по месту жительства в Ингульском районе», - говорится в сообщении

Отмечается, что злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, информация об обнаружении тел троих работников АЗС с огнестрельными ранениями поступила в полицию Николаева сегодня, 18 сентября, около 12:20.

Известно, что погибших, механика, оператора и кассира, обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа.

В связи с поиском преступника в городе продолжалась специальная полицейская операция «Сирена».

Позже правоохранители задержали подозреваемого в тройном убийстве.