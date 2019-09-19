В Черкасской области двух мужчин замучили до смерти (фото)

Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города.

В Черкасской области оперативники задержали злоумышленников, которые запытали до смерти двух мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Злоумышленников задержали незадолго до того, как они собирались сбежать в другую страну.

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Так, 18 сентября вблизи автодороги "Киев-Знаменка" на Черкащине были обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. Во время осмотра на телах потерпевших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Складывалось впечатление, что потерпевших перед смертью пытали.

Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что к совершению уголовного правонарушения причастны двое жителей города Черкассы. Позже стало известно, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собирались покинуть территорию страны. Поэтому срочно была спланирована специальная операция.

Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. Сейчас с подозреваемыми работают следователи.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Николаеве на заправке нашли три расстрелянных трупа.