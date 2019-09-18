"Минер" моста в Киеве требовал переговорить со своей девушкой, был трезв – полиция

Начальник полиции Киева рассказал о деталях задержания террориста на мосту Метро: никаких требований он не высказывал, оружия по силовиках не применял.

Мужчина, задержанный за угрозы взорвать мост Метро в Киеве, не предъявлял никаких требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам рассказал после завершения спецоперации начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, задержанный лишь кричал, что у него есть бомба, которая сдетонирует, если к нему приблизятся.

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Также Крищенко сказал, что после сообщения об угрозах в столице был введен план “Сирена”, и сразу после подтверждения информации, что этот человек вооружен, движение по мосту было перекрыто. После этого было введено операцию “Гром”.

“Было поднято по тревоге центральное управление полиции, спецподразделения “Корд”. Также была задействована Нацгвардия. В ходе первоочередных мероприятий была установлена личность этого человека, это бывший военнослужащий. Три месяца назад у него уже изъяли взрывчатку. И поэтому мы были уверены, что его угрозы реальны”, - отметил Крищенко.

Также он рассказал, что в ходе операции он по телефону разговаривал с задержанным, также разговор проводил психолог. Однако на контакт мужчина не выходил и требовал переговорить со своей девушкой. “Никаких разумных требований и умных связных мыслей у него не было. Поэтому было принято решение организовать штурм”, - сказал Крищенко.

Он добавил, что при задержанном не нашли взрывчатки. Сейчас взрывотехники проводят осмотр автомобиля задержанного и осматривают место происшествия.

Перед задержанием мужчина выбросил карабин, из которого он выстрелом повредил полицейский дрон.

При задержании он сопротивления не оказывал, визуально был трезв.

Правоохранители при задержании огонь не открывали.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы неизвестного с оружием взорвать в столице мост Метро как подготовку к теракту.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, движение на красной ветке метрополитена в Киеве, который был ограничен из-за угрозы террориста взорвать мост Метро, восстановят за час-полтора.