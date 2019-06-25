Нацгвардия инициировала расследование из-за песни Газманова на выпускном в Харькове

В Харькове разгорелся скандал из-за песни Газманова на выпускном нацгвардейцев.

На праздновании выпускного нацгвардейцев в ресторане танцевали под песню «Офицеры» в исполнении российского певца Олега Газманова.

Видео с вечеринки в Instagram выложила жена одного из выпускников, заметил блогер Сергей Стерненко.

Как сообщал УНИАН, на видео выпускники Национальной академии Нацгвадии Украины отдыхают в ресторане. Медленный танец исполняют под песню «Офицеры» Олега Газманова.

По чьей инициативе звучала песня со словами «За Россию и свободу до конца», сейчас выясняют в Национальной академии Национальной гвардии Украины. По данным пресс-службы вуза, после выпускного лейтенанты находятся в отпуске.

Служебное расследование инициировал командующий Нацгвардии Николай Балан.

«В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании русской песни, популяризирующей российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины. По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ», - говорится в сообщении на сайте НГУ.

Аккаунт пользовательницы, которая выложила видео, сейчас неактивен.

Подчеркнем, что Олег Газманов является в перечне лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.