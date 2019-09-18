Полиция задержала дезертира, который скрывался в зоне отчуждения ЧАЭС
15:36, 18 сентября 2019Происшествия
219 0
Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.
Мужчина незаконно проник на территорию зоны / фото kv.npu.gov.ua
На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС работники полиции задержали военного-контрактника, который считался пропавшим без вести.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.
Читайте такжеВо Львове задержали пьяного водителя, который дважды за сутки скрылся с мест ДТП (фото)
«Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС был выявлен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября находился в розыске как пропавший без вести», - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот гражданин незаконно проник на территорию зоны.
Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter