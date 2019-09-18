Полиция задержала дезертира, который скрывался в зоне отчуждения ЧАЭС

Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.

На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС работники полиции задержали военного-контрактника, который считался пропавшим без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

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«Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС был выявлен и задержан 30-летний солдат-контрактник, который с 5 сентября находился в розыске как пропавший без вести», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот гражданин незаконно проник на территорию зоны.

Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.