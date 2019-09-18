В Запорожской области нашли сожженное авто, на котором мог передвигаться убийца замглавы Акимовской ОТГ

Сгоревший Daewoo был обнаружен недалеко от места уйбиства. В области введен план «Сирена» для задержания преступника.

В Акимовке Запорожской области полицейские обнаружили сожженный автомобиль Daewoo, на котором мог передвигаться убийца замглавы Акимовской объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

Об этом УНИАН сообщили источники в полиции региона.

По их данным, со слов свидетелей стало известно, что неизвестный, расстрелявший заместителя председателя Акимовской ОТГ, скрылся на автомобиле Daewoo. Спустя некоторое время после происшествия, правоохранители нашли сожженную машину недалеко от места убийства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, в 8.30 в пгт Акимовка неизвестный расстрелял (предположительно, из автомата Калашникова) заместителя главы Акимовской ОТГ Дмитрия Кириллова (1977 года рождения).

Преступление было совершено на ступеньках поселкового совета на глазах у многочисленных свидетелей. В области введен план «Сирена».

Отметим, что сегодня в Запорожье с рабочей поездкой пребывает глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, который должен представить нового начальника областной полиции, которым назначен экс-глава ГУНП в Сумской области Сергей Лушпиенко.