Любовная драма: во Львове турист после ссоры с девушкой заснул на подоконнике седьмого этажа (видео)
12:52, 17 сентября 2019Происшествия
154 0
О парне, который свесил ноги с последнего этажа, полиции сообщил житель дома напротив.
Во Львове турист заснул на подоконнике седьмого этажа отеля, потому что поссорился с девушкой
Во Львове турист заснул на подоконнике седьмого этажа отеля, потому что поссорился с девушкой.
Как говорится в сюжете ТСН, 22-летний парень из Беларуси чуть не погиб из-за любовной драмы.
Читайте такжеНа Закарпатье первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета (фото)О молодом человеке, что свесил ноги из окна коридора на последнем этаже здания, полицейским сообщил житель дома напротив.
По словам патрульных, когда приехали – зашли в помещение, тихонько подошли к жильцу и осторожно стащили его на пол.
Парень не сразу понял, что произошло. А когда пришел в себя, то рассказал, что не пошел в номер, потому что поссорился с девушкой и решил проветриться возле приоткрытого окна и, вероятно, уснул.
Как ранее сообщал УНИАН, в Америке медведь забрел в отель и заснул в раковине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter