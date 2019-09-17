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Любовная драма: во Львове турист после ссоры с девушкой заснул на подоконнике седьмого этажа (видео)

12:52, 17 сентября 2019
Происшествия
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Как говорится в сюжете ТСН, 22-летний парень из Беларуси чуть не погиб из-за любовной драмы.

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По словам патрульных, когда приехали – зашли в помещение, тихонько подошли к жильцу и осторожно стащили его на пол.

Парень не сразу понял, что произошло. А когда пришел в себя, то рассказал, что не пошел в номер, потому что поссорился с девушкой и решил проветриться возле приоткрытого окна и, вероятно, уснул.

Как ранее сообщал УНИАН, в Америке медведь забрел в отель и заснул в раковине.

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Теги: #полиция#Львовпогода во Львове