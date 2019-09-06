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В Америке медведь забрел в отель и заснул в раковине (видео)

12:08, 06 сентября 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Через окно он залез в гостиничный номер и задремал. Вот только вместо кровати выбрал себе раковину. Специалисты вкололи снотворное медведю, пока тот спал.

Затем животное осторожно отнесли в лес.

Как сообщал УНИАН, в столице Багамских островов Нассау местная жительница Челла Филлипс (Chella Phillips) пустила к себе домой 97 бездомных собак, чтобы спасти их от урагана «Дориан».

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Теги: #США#животные#шутка