В Америке медведь забрел в отель и заснул в раковине (видео)

Косолапый попал внутрь отеля через окно.

В американском штате Монтана медведь решил устроить себе роскошный отдых.

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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Через окно он залез в гостиничный номер и задремал. Вот только вместо кровати выбрал себе раковину. Специалисты вкололи снотворное медведю, пока тот спал.

Затем животное осторожно отнесли в лес.

Как сообщал УНИАН, в столице Багамских островов Нассау местная жительница Челла Филлипс (Chella Phillips) пустила к себе домой 97 бездомных собак, чтобы спасти их от урагана «Дориан».