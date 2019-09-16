В Одессе пассажир распылил газ и забрал у таксиста мобильный

Правоохранители установили и задержали нападавшего.

Одесские правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

«Вместо того, чтобы рассчитаться за услугу, пассажир применил к водителю вещество слезоточивого действия и завладел его мобильным телефоном», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили и задержали нападавшего. Им оказался 21-летний местный житель, который ранее уже отбывал наказание за совершение преступлений, связанных с завладением чужого имущества.

В настоящее время следователи объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полицейские задержали таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку.