В Днепре коммунальщики сняли флаги с могил погибших бойцов АТО (фото)

По словам директора департамента социальной политики Днепровского городского совета, группа людей без согласования с мэрией и администрацией кладбища установили десятки металлических флагштоков с флагами.

На Краснопольском кладбище в Днепре коммунальщики сняли сине-желтые флаги, которые активисты установили возле могил погибших бойцов.

Информацию об этом подтвердила директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова, сообщает "Радио Свобода".

По ее словам, группа людей без согласования с мэрией и администрацией кладбища установили десятки металлических флагштоков с флагами. Кроме того, в адрес городского совета начали поступать жалобы.

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"У нас есть рабочая группа, мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода поставить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент — заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Мы договорились: разместить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий — приспускать. За этими всеми могилами следит КП "Ритуальные услуги", администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя. По крайней мере надо было спросить", — сказала Юлия Дмитрова.

Как сообщила Дмитрова, флаги и флагштоки аккуратно сняли и передали администрации кладбища.

Представительница инициативной группы, которая устанавливала флаги, волонтерка батальона "Донбасс" Алина Смирнова рассказала, что в августе за свой счет они установили на кладбище восемь флагов батальона и 21 флаг Украины.

По ее словам, снятие флагов вызвало возмущение семей погибших и инициаторов проекта.

"Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона "Донбасс" были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов "Донбасса", родственники на этом настаивают. Думаю, все понимают, что означает флаг батальона для бойцов. Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще — документы об этом лягут на стол президенту", — пообещала Смирнова.