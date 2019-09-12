В Днепре коммунальщики сняли флаги с могил погибших бойцов АТО (фото)

10:57, 12 сентября 2019
Происшествия
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В Днепре коммунальщики сняли флаги с могил / фото Галина Пугачева / Facebook

Информацию об этом подтвердила директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова, сообщает "Радио Свобода".

По ее словам, группа людей без согласования с мэрией и администрацией кладбища установили десятки металлических флагштоков с флагами. Кроме того, в адрес городского совета начали поступать жалобы.

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"У нас есть рабочая группа, мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода поставить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент — заменить кресты на могилах неустановленных бойцов. Мы договорились: разместить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий — приспускать. За этими всеми могилами следит КП "Ритуальные услуги", администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя. По крайней мере надо было спросить", — сказала Юлия Дмитрова.

Как сообщила Дмитрова, флаги и флагштоки аккуратно сняли и передали администрации кладбища.

Представительница инициативной группы, которая устанавливала флаги, волонтерка батальона "Донбасс" Алина Смирнова рассказала, что в августе за свой счет они установили на кладбище восемь флагов батальона и 21 флаг Украины.

По ее словам, снятие флагов вызвало возмущение семей погибших и инициаторов проекта.

"Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона "Донбасс" были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов "Донбасса", родственники на этом настаивают. Думаю, все понимают, что означает флаг батальона для бойцов. Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще — документы об этом лягут на стол президенту", — пообещала Смирнова.

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Теги: #АТО#Днепрпогода в Днепре