Приняли за бомжа: в Киеве отдали под суд подростков, жестоко избивших мужчину (видео)

Свои действия подростки снимали на мобильный телефон, а видео в дальнейшем выложили в социальной сети.

В Киеве будут судить трех несовершеннолетних, которые жестоко избили 51-летнего мужчину и сняли свои действия на видео.

Читайте такжеУ Києві двоє кавказців жорстоко побили пішохода за прохання не їхати по тротуару (відео)Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, действия подростков квалифицированы по ч.ч. 2,3 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт по указанным статьям направлен в Подольский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

В прокуратуре напомнили, что инцидент с избиением мужчины произошел 18 июня на территории жилого массива Виноградарь. Увидев во дворе жилого дома мужчину, который показался им бездомным, подростки начали по очереди наносить ему удары по разным частям тела. На просьбу остановиться, злоумышленники не реагировали. Свои действия подростки снимали на мобильный телефон, а видео в дальнейшем выложили в социальной сети.

В прокуратуре отметили, что один из подозреваемых весной 2019 года уже был судим за совершение аналогичного уголовного преступления. Он распылял на улице слезоточивый газ в лицо пожилых женщин и снимал это на камеру мобильного телефона.

Как сообщал УНИАН, на опубликованных кадрах избиения видно, что удары потерпевшему наносили ногами. При этом сам мужчина не сопротивлялся, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.