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В Киеве подростки жестоко избили бездомного (видео)

20:43, 24 июня 2019
Происшествия
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Издевательство над бездомным попали на видео

На это обратил внимание "Киев оперативный" и опубликовал соответствующую запись. Отмечается, что жестокий инцидент произошел в субботу, 22 июня.

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На опубликованных кадрах видно, как подростки избили мужчину до крови, нанося ему удары ногами. Сам бездомный почему-то сопротивления не оказывал, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в Facebook "Киев оперативный" появилось видео с подписью: "Сознательные молодые люди нашли и передали сотрудникам полиции двух избивавших бездомного".

Ранее сообщалось, что в Запорожской области молодчики жестоко избили двух полицейских.

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Теги: #Киев#избиениепогода в Киеве