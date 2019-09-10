В Николаеве наркоторговцы доставляли свой «товар» в орехах (фото, видео)

К наркоторговле причастна 18-летняя девушка – она заказывала «товар» для сбыта в Интернете и получала его по почте.

В Николаеве правоохранители ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов. Наркоторговцы поставляли свой «товар» клиентам, делая закладки, спрятанные в грецких орехах.

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Как сообщается на сайте нацполиции Николаевской области, в ходе обысков по месту проживания, в автомобиле и на квартире-складе злоумышленников правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, 150 подготовленных закладок, полторы сотни таблеток экстази, 77 марок ЛСД, каннабис, соли, около одного килограмма прекурсоров и другие наркотические вещества, а также банковские карты и денежные средства.

6 сентября полиция задержала 30-летнего жителя Новой Одессы и его 20-летнего товарища из Николаева прямо во время раскладывания закладок в городе. Злоумышленники расфасовывали психотропы и наркотики в полиэтиленовые пакеты или маскировали под настоящий орех, а потом развозили по местам.

В дальнейшем выяснилось, что у «бизнесменов» есть сообщница – 18 летняя девушка, которая поставляла им наркотики для дальнейшего сбыта. «Товар» она получала партиями через Интернет.

Полицейские узнали о квартире, которую девушка снимала специально для хранения опасного товара.

После обыска в квартире девушка добровольно с правоохранителями пришла в почтовое отделение за заказом и получила посылку с рекламными наклейками и пакетами для фасовки, а также нарковеществами. Амфетамин находился прямо в банке с краской.

Двум задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 311 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров». Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. В отношении девушки продолжаются процессуальные действия.

Расследование продолжается, полицейские будут устанавливать пути поступления наркотиков и психотропов злоумышленникам, а также других причастных к преступлению лиц.

Ранее в Днепре задержали наркоторговца, у которого изъяли более килограмма «товара».