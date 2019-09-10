В Прилуках на Черниговщине загорелась свалка мусора (фото)
00:57, 10 сентября 2019Происшествия
7 0
Площадь возгорания на свалке достигает 1 гектар.
По состоянию на 18:50 пожар локализован / фото facebook.com/MNSCHERNIGIV
В Черниговской области в городе Прилуки, который является городом областного значения, горит свалка мусора.
Читайте такжеНа Киевщине горит мусор на двух свалках
Как сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило около 16.20.
К тушению привлечены 20 пожарных, площадь возгорания составляет 1 га. О причинах возгорания пока не сообщается.
По состоянию на 18:50 пожар локализован, тушение продолжается.
фото facebook.com/MNSCHERNIGIV
Как сообщал УНИАН, ранее ГСЧС предупреждала о чрезвычайном (5 класса) уровне пожарной опасности 9-10 сентября на территории Украины, кроме отдельных районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter