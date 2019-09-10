В Прилуках на Черниговщине загорелась свалка мусора (фото)

Площадь возгорания на свалке достигает 1 гектар.

В Черниговской области в городе Прилуки, который является городом областного значения, горит свалка мусора.

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Как сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило около 16.20.

К тушению привлечены 20 пожарных, площадь возгорания составляет 1 га. О причинах возгорания пока не сообщается.

По состоянию на 18:50 пожар локализован, тушение продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее ГСЧС предупреждала о чрезвычайном (5 класса) уровне пожарной опасности 9-10 сентября на территории Украины, кроме отдельных районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей.