Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность

Пожарная опасность удержится до 10 сентября.

Почти по всей стране сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней в большинстве регионов Укаины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 9 сентября, в Украине будет без осадков, местами температура до +28°.