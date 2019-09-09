Почти по всей Украине сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность удержится до 10 сентября.
В течение ближайших дней в большинстве регионов Укаины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Начало следующей недели в Украине будет сухим и теплым
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"9-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 9 сентября, в Украине будет без осадков, местами температура до +28°.
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