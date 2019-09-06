В Киеве автохам напал на журналистку (фото)

Сейчас поиском злоумышленника занимается полиция.

В Киеве автохам напал на журналистку канала "2+2" Екатерину Колган во время съемки сюжета. Инцидент произошел на столичной Борщаговке.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook. Она рассказала, что съемочная группа делала сюжет про водителей, которые позволяют себе беспредел на дорогах и ездят по встречной полосе.

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"Но всех их одним ударом перебил водитель на Porsche Panamera. И это не преувеличение. Сделав ему замечание, я пошла к нашему автомобилю. Но мужчина так просто это не оставил. За несколько минут он вернулся, опустил стекло и начал хамить. А когда увидел, что я начала фиксировать наш разговор на мобильный телефон - ударил меня, выбил из рук телефон, переехал его задним колесом и скрылся", - рассказала Колган.

Журналистка отметила, что сейчас поиском злоумышленника занимается полиция.

"А мне до сих пор трудно успокоиться. Спасибо, что на месте телефона не оказался кто-то еще", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Чернигове неизвестные избили журналиста.