В Киеве на кладбище обнаружили жуткую находку
11:16, 06 сентября 2019Происшествия
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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
Тело обнаружили на кладбище / facebook.com/KyivOperativ
В пятницу, 6 сентября, в Киеве на Лесном кладбище нашли тело повешенного на дереве мужчины.
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Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Труп обнаружили на участке №68. "Заявитель, обнаруживший ужасную находку, говорит, что якобы тело еще и обгоревшее", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают правоохранители, которые должны выяснить все обстоятельства этого ЧП.
Ранее в Херсоне на пляже в Гидропарке обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.
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