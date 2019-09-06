цей матеріал доступний українською

В Киеве на кладбище обнаружили жуткую находку

11:16, 06 сентября 2019
Происшествия
593 0
Тело обнаружили на кладбище / facebook.com/KyivOperativ

Читайте такжеВ Херсоне мужчина до смерти забил возлюбленную, заподозрив в измене (фото)

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Труп обнаружили на участке №68. "Заявитель, обнаруживший ужасную находку, говорит, что якобы тело еще и обгоревшее", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые должны выяснить все обстоятельства этого ЧП.

Ранее в Херсоне на пляже в Гидропарке обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#ЧП в Киевепогода в Киеве