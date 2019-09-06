В Киеве на кладбище обнаружили жуткую находку

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

В пятницу, 6 сентября, в Киеве на Лесном кладбище нашли тело повешенного на дереве мужчины.

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Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Труп обнаружили на участке №68. "Заявитель, обнаруживший ужасную находку, говорит, что якобы тело еще и обгоревшее", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые должны выяснить все обстоятельства этого ЧП.

Ранее в Херсоне на пляже в Гидропарке обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.