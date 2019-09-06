В Херсоне мужчина до смерти забил возлюбленную, заподозрив в измене (фото)

Только когда женщина перестала дышать, мужчина вызвал «скорую», но было поздно.

В отделение полиции в Херсоне 5 сентября поступило сообщение от врача о насильственной смерти женщины. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница, по всему телу были синяки и ссадины. Эксперты установили, что у нее была сломана челюсть, черепно-мозговая травма, переломаны все ребра, в результате чего наступил травматический шок и смерть, сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

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В квартире находился 48-летний гражданский муж погибшей. Он пояснил полицейским, что два дня назад выпивал с женой, ночью лег спать, а она отпросилась в гости к подруге. Вернулась утром и на его вопрос, у кого провела время, он услышал об измене.

С его слов, он разозлился и перестал себя контролировать: бил женщину руками и ногами. Потом положил ее на кровать, где она и пролежала два дня. Все это время он не оказал ей никакой помощи. Только когда женщина перестала дышать, то вызвал «скорую», но было поздно.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Мужчина находится в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Ранее в Херсоне на пляже в Гидропарке обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти.