В ДТП погиб известный украинский бард, который во времена СССР первым публично исполнил гимн Украины (видео)

В 1989 году на фестивале «Червона Рута» он впервые публично исполнил песню «Ще не вмерла Україна», которая впоследствии стала официальным гимном Украины.

В г. Кременец Тернопольской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный украинский бард, кобзарь Василий Жданкин.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ДТП произошло 2 сентября около 19:00.

По предварительным данным, 61-летний житель Кременца, управляя скутером, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Volkswagen Passat B5. В результате столкновения водитель скутера скончался на месте ДТП.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).

О гибели Жданкина еще вчера вечером в соцсетях сообщили его друзья, знакомые и музыканты.

Как известно, в конце 80-х - начале 90-х прошлого века Жданкин пел в составе львовского кабаре «Не горюй!» вместе с Виктором Морозовым и Тарасом Чубаем.

В 1989 году он стал обладателем гран-при фестиваля «Червона рута». В частности, на финальном концерте фестиваля он впервые публично исполнил песню «Ще не вмерла Україна», которая впоследствии стала официальным гимном Украины.