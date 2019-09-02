В ход шли кулаки и сумки: в киевской маршрутке женщины устроили жесткую драку из-за места (видео)

Сообщается, что женщины подрались из-за того, что не поделили место.

В Киеве две пассажирки маршрутки №555 устроили в салоне драку из-за места - в ход шли кулаки, и даже сумки.

Соответствующее видео публикует "Киев оперативный".

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Видео инцидента в сеть выложил «Киев Оперативный». «В маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Такие дела», - говорится в комментарии к видео.

"Высадили бы обеих и пусть выясняют на улице, кто кого…", "Новые киевлянки с новой культурой", "В таких ситуациях на месте водителя я бы просто высаживала из салона....тем более что огромина скорей всего ехала бесплатно-я каждый день по дороге на работу наблюдаю таких. Запираются нагло в маршрутку, а потом еще и права качают....надоели", - отреагировали в комментариях.