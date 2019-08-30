​В Днепре мужчина на огороде возле дома вырастил более 30 кустов конопли (фото)

Во время обыска в доме было обнаружено 200 г марихуаны.

30 августа полицейские управления противодействия наркопреступности провели обыск дома 46-летнего днепрянина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Сообщается, что во время обыска в доме было обнаружено 200 г марихуаны. Еще 31 куст конопли с признаками культивирования рос на приусадебном участке.

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«Насаждения конопли ликвидировали, образцы наркосодержащих растений направили на экспертизу. После проведения исследования будет принято решение об открытии уголовного производства и внесения сведений в Единый реестр по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли)», - говорится в сообщении.