Во Львовской области прокурор ушел с должности после того, как устроил дебош в кафе и избил официанта

Работник прокуратуры признал свое неправильное поведение и написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Во Львовской области работник прокуратуры во время пребывания в кафе устроил дебош и избил официанта; после инцидента он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко сообщила, что данный случай произошел в одном из поселков области и по данному факту уже открыто уголовное производство.

«По этому факту отмечу, что указанное лицо находилось в отпуске. Инцидент произошел в вечернее время, а причиной конфликта стало недоразумение при расчете. Работник прокуратуры признал свое неправильное поведение и по собственному желанию написал заявление на увольнение. В настоящее время оно удовлетворено. 29 августа Радеховской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), которое 30 августа направлено в ГБР. Процессуальное руководство будет осуществлять Генеральная инспекция ГПУ», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области.

Как уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления ГБР во Львове, инцидент произошел вечером 28 августа.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, инцидент произошел в пгт Красное Бусского района: прокурор Радеховской местной прокуратуры находился в одном из кафе поселка и после того как официант принес счет, устроил скандал и избил официанта. После этого прокурор ушел из заведения.