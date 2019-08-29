В Одесской области в колодце нашли тело воспитательницы детсада
01:46, 29 августа 2019Происшествия
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Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
На теле 64-летней женщины были обнаружены следы телесных повреждений / УНИАН
В Беляевском районе Одесской области воспитательница детсада обнаружена мертвой в колодце.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, тело обнаружено в колодце на территории садового кооператива «Витамин» в селе Нерубайское.
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Как отметил представитель главка, на теле 64-летней женщины следы телесных повреждений.
«Установлено, что погибшая работала воспитателем в местном дошкольном учреждении», - сообщили в управлении.
Тело направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства гибели женщины устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Балтском районе Одесской области обнаружено обезглавленное тело мужчины.
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