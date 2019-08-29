В Одесской области в колодце нашли тело воспитательницы детсада

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Беляевском районе Одесской области воспитательница детсада обнаружена мертвой в колодце.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, тело обнаружено в колодце на территории садового кооператива «Витамин» в селе Нерубайское.

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Как отметил представитель главка, на теле 64-летней женщины следы телесных повреждений.

«Установлено, что погибшая работала воспитателем в местном дошкольном учреждении», - сообщили в управлении.

Тело направлено на экспертизу. Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства гибели женщины устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Балтском районе Одесской области обнаружено обезглавленное тело мужчины.