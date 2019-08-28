В Одесской области обнаружено обезглавленное тело мужчины

Голову местного жителя обнаружили возле дороги, а тело – в его доме.

В Балтском районе Одесской области обнаружено обезглавленное тело мужчины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, на текущей неделе в полицию обратилась жительница одного из сел, заявив, что на обочине улицы наткнулась на человеческую голову.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что погибший - местный житель, живший в заброшенном доме неподалеку.

Обезглавленное тело погибшего полицейские обнаружили в доме, двери которого были раскрыты настежь. Как отмечается, на теле имелись значительные признаками разложения.

Опросив соседей, правоохранители установили, что 47-летний потерпевший жил сам, злоупотреблял спиртным, а в последний раз его видели около месяца назад.

По словам односельчан, мужчина якобы говорил о намерении уехать, поэтому на его отсутствие никто не обратил внимания.

Как отметили в главке, окончательные выводы о причине смерти мужчины будут сделаны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.