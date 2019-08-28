В Дрогобыче до сих пор ищут под завалами дома тело погибшей женщины – горсовет

По уточненным данным, среди госпитализированных – пятеро детей и двое взрослых.

В Дрогобыче Львовской области продолжают поиски под завалами тела погибшей женщины.

Об этом говорится в обновленной информации на сайте Дрогобычского городского совета.

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«Погибли мужчина и женщина, которую до сих пор ищут под завалами. На подмогу прибыли представители Мобильно-спасательного центра быстрого реагирования. Работают кинологи, которые ищут под завалами погибшую», - говорится в сообщении.

В городском совете уточнили, что в результате обвала в доме семь человек доставлены в больницу, в частности, двое взрослых и пятеро детей.

Кроме того, сообщается, что в КП «Управляющий «ЖЭО» сообщили, что за последние годы жалоб относительно технического состояния здания не поступало.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, в 2:46 в Дрогобыче Львовской области произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме на 4 подъезда.

В результате погибли два человека, и семь человек, в том числе, как сообщалось утром, четыре ребенка, госпитализированы.

В ГСЧС сообщили, что под завалами жилого дома могут быть еще 5 человек.

Разрушен подъезд с первого по четвертый этаж. Сначала в ГСЧС заявили, что обрушение произошло в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

В компании «Львовгаз» также отрицали, что взрыв газа мог быть причиной разрушения здания.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлен траур.

Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.

Он озвучил две версии трагедии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий здания.