В Чернигове оправдали чиновника, обвиняемого в обвале общежития с человеческими жертвами

Под завалами здания в 2016 году погибла 25-летняя девушка, еще семь жителей госпитализировали.

В Чернигове суд оправдал экс-начальника КП «Новозаводское» Вячеслава Николенко, которого обвиняли в служебной халатности, что привела к обвалу стены в общежитии по улице Попудренко, 16 в декабре 2016 года.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял Новозаводской районный суд Чернигова на прошлой неделе.

Читайте такжеПричиной обрушения общежития в Чернигове стал взрыв, под завалами остаются люди – ГСЧССогласно решению суда, Николенко признали невиновным в предъявленном ему обвинении по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшее тяжкие последствия) и оправдали за недоказанностью совершения уголовного правонарушения.

Также суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры и пострадавших в результате обвала по возмещению моральных и материальных убытков. А арест, наложенный на здание общежития, отменен.

Одновременно Новозаводской райсовет выделял деньги на капитальный ремонт жилого фонда в районе на 2016 год в сумме 7,8 миллионов гривен. Однако ремонтные работы в этом общежитии проведены не были. При этом стороной обвинения не доказано, что Николенко был обязан внести в 2016 году здание общежития в уточненные титульные списки объектов на капитальный ремонт, но из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям этого не осуществил.

Читайте такжеОбвал общежития в Чернигове: спасатели разбирают завалы (фото)В экспертном заключении указывается, что «разрушение здания произошло в результате неравномерных деформаций грунтового основания, вызванных отсутствием отмостки по периметру, постоянными утечками бытовых вод в подвал, не присоединением трубопровода стоков из душевой к общей системе водоотведения, отсутствием системы вентиляции, неудовлетворительным состоянием инженерных сетей, а также отсутствием надлежащей эксплуатации жилого дома, что выражалось в несвоевременном выполнении предупредительных ремонтно-строительных работ».

Сейчас Николенко работает директором коммунального предприятия «Горсвет».

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2016 года произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало семь человек, которые были госпитализированы, 25-летняя девушка погибла.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Убытки, причиненные отдельным гражданам и территориальной общине Чернигова, были оценены в 27 миллионов гривен.

В 2017 году в Черниговском горсовете были намерены восстановить разрушенное здание общежития, но не сделали этого, поскольку имущество находилось под арестом.