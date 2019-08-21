"Укрзализныця" угодила в новый скандал: пассажиры угрожали остановить поезд (фото)

Люди угрожали остановить поезд из-за невыносимой жары в вагоне.

Пассажиры одного из вагонов поезда "Мариуполь – Львов" пожаловались на невыносимую жару - +34 градуса.

Об этом в Facebook рассказал один из пассажиров Александр Малкин, ехавший в вагоне-купе. По его словам, в билетах вагон был указан как "без кондиционера", а поэтому в нем должны были открываться окна.

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"А что мы имеем, правильно – вагон, в котором должен быть кондиционер, но он не работает. Отрывающихся форточек на целый вагон – три, и все в коридоре. Температура в вагоне – 34 градуса", – написал он.

Малкин отметил, что люди угрожали остановить поезд. Пассажиры звонили на "горячую линию" "Укрзалізниці".

"А что вас не устраивает? Мы так уже больше недели ездим, претензий не было, только окно выломали одно", – заявил пассажирам начальник поезда.

"Пришел "механик" и еще один проводник. Лучшее решение, которое они нашли – это снять окна в коридоре. Вот вам и форточки", – подытожил пассажир.

Ранее в сеть выложили видео "потопа" в поезде "Укрзализныци". Это произошло в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Николаев — Москва.