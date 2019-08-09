В сети показали видео ЧП в поезде "Укрзализныци"

На видео показали места, билеты на которые были приобретены людьми.

В сеть выложили видео "потопа" в поезде "Укрзализныци". Это произошло в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Николаев — Москва.

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Видео ЧП на своей странице в Facebook выложил ресурс dtp.kiev.ua. "Взяли билеты на поезд Николаев-Москва до Черкасс. В день поездки на улице шел очень сильный дождь. Заходим мы в вагон, не чуя беды, а там вот это… Вода с потолка льется как из ведра, и в вагоне уже воды по косточки. По билетам — это наши места… Вот такие вагоны пускает наша "Укрзализныця" на международное сообщение", - говорится в комментарии к видео.

Ранее в поезде "Укрзализныци" №146/145 "Измаил-Киев" в одном из вагонов окно упало на 6-летнего ребенка.