На Полтавщине мужчина после ссоры с женой поджег себя

От полученных ожогов он скончался на месте происшествия.

20 августа в селе Рашевка Гадячского района во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель города Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления полиции.

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По их данным, мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия.

Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Данные по факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Начато досудебное расследование.

Как сообщалось, 2 июля девушку облил бензином и поджег ее молодой человек в Запорожье. У нее было 90% ожогов тела. 10 июля пострадавшая скончалась.