В Одессе за разбойное нападение задержаны рецидивист и его подельник-иностранец (видео)
В Одессе задержаны иностранец и местный житель за совершение разбойного нападения и угон автомобиля.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, преступление произошло в Суворовском районе города.
«Сообщники утром ждали женщину у дверей ее квартиры, а когда та вышла - затолкали внутрь, избили, связали, после чего завладели золотыми украшениями, телефонами, планшетами, документами, причинив ущерб на 100 тыс. грн. Также забрали ключи от автомобиля Toyota», - сообщили в главке.
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Автомобиль грабители позднее забрали на стоянке возле дома и на нем скрылись.
Через несколько часов в другом районе города работники Суворовского отдела полиции нашли похищенное транспортное средство, а вместе с ним - обоих подозреваемых, которыми оказались ранее судимый 50-летний местный житель и 43-летний иностранец.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.