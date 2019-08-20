В Кривом Роге мошенники украли с банковских карт полтора миллиона гривень и проиграли «добычу» в онлайн-казино

Персональные данные потерпевших для доступа к их счетам мошенники находили преимущественно в соцсетях.

В городе Кривой Рог киберполиция разоблачила преступную группу, которая воровала деньги с банковских карт украинцев. Большую часть украденных средств преступники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.

Читайте такжеВ Харькове госисполнительница пыталась продать арестованную квартиру

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Днепропетровской области, организатором группы была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей. Мошенницу задержали, ей и ее подельнику уже сообщили о подозрении. Всего в преступную группу входили четверо человек.

Сумму ущерба от действий мошенников предварительно оценили на сумму в 1,5 миллиона гривень. Обычно жертвами преступников были учителя, работники медучреждений, разнорабочие, так как в своих схемах использовались именно их зарплатные карты.

Хищение денежных средств осуществлялось через деактивацию работы SIM-карты финансового номера клиентов банка, который привязывается к банковскому счету для проверки и проведения операций. Базы данных с этими мобильными номерами воры покупали на закрытых форумах в сети.

Персональные данные жертв для создания дубликата SIM-карты мошенники собирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т. п.).

С помощью этой информации злоумышленники создавали дубликаты и получали доступ к банковским счетам пострадавших, и могли выводить средства без ведома владельцев. Для собственного удобства воры даже арендовали в Кривом Роге офис.

Во время обыска в офисе, автомобилях и квартирах мошенников полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Следователи квалифицировали действия воров по ч. 4 ст. 185 (Кража) УК Украины. Двух подозреваемых задержали. Им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.

Ранее киберполиция рассказала о популярных схемах незаконного снятия средств с банковских счетов граждан и дала рекомендации по защите сбережений.