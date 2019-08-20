Владелец одесского отеля «Токио Стар» назвал свой арест политическим заказом

Бизнесмен Вадим Черный продолжает настаивать на своей невиновности, уверяя, что принял максимальные меры противопожарной безопасности.

Бизнесмен Вадим Черный - владелец одесского отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли 9 человек, назвал свой арест политическим заказом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Черный заявил сегодня журналистам в зале суда после оглашения решения о своем аресте.

«Надо понимать, что это (взятие под стражу – УНИАН) - политический заказ. Судья выполнял заказ... Надеюсь, что я продемонстрировал, что все возможные средства противопожарной защиты у нас были», - сказал бизнесмен.

Он добавил, что, функциональность противопожарной защиты в гостинице подтверждают, в том числе протоколы допроса, и сами постояльцы отеля на допросах подтвердили, что персонал «Токио Стар» выводил их из горящего здания.

Он продолжает настаивать на том, что соответствующий сигнал о пожаре был вовремя отправлен на специализированный пульт, и это - «вопрос к тем, кто вовремя не приехал».

Один из адвокатов подозреваемого Денис Пономаренко заявил, что защита по существу уже подготовила апелляцию, поскольку «понимала, что происходит».

Он заявил о давлении на своего подзащитного, об очевидных, по его мнению, нарушениях и выразил надежду, что апелляционный суд будет объективен.

По словам адвоката, в материалах, предоставленных следствием, отсутствуют причины возгорания, не конкретизировано, какие именно нарушения пожарной безопасности имели место и пр.

«Мы считаем, что наш клиент предпринял максимальные меры для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность в этих помещениях», - заявил юрист.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 – госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из госпитализированных – жительница Херсонской области. Вчера стало известно, что в числе погибших – ребенок и гражданка Австралии.