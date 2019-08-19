Под Днепром спецназовцы задержали вооруженного гранатой семейного дебошира (фото, видео)

Задержанному мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В городе Подгороднее Днепропетровской области патрульные прибыли к частному дому по вызову о семейном насилии, но столкнулись с нетрезвым мужчиной, который угрожал им гранатой. К задержанию преступника привлекли спецназовцев.

Читайте такжеНа Житомирщине возле воинской части нашли два "прикопанных" ящика с гранатами

Как сообщается на сайте Нацполиции, около 1 часа ночи 18 августа в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель заперся в доме и у него может быть граната. Ей вместе с 9-летней дочкой удалось выбежать на улицу и вызвать правоохранителей.

46-летняя женщина рассказала полицейским, что ее 47-летний сожитель весь день пьянствовал, ругался и разгромил все в доме.

Первыми на место конфликта прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, мужчина стал угрожать им гранатой.Тогда на место вызвали спецподразделение «КОРД». Спецназовцы задержали злоумышленника и изъяли из дома предмет, похожий на гранату с запалом. Изъятое направили на экспертизу.

По данному факту открыто два уголовных производства: по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее в Одессе правоохранители задержали бывшего военнослужащего, который продавал оружие и боеприпасы из зоны Операции объединенных сил.