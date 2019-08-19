В Одессе задержан бывший военный, продававший оружие из зоны ООС

По данным спецслужбы, боеприпасы экс-военнослужащий продавал клиентам из криминальных кругов.

В Одессе правоохранители задержали бывшего военнослужащего, продававшего оружие и боеприпасы из зоны Операции объединенных сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБ Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили канал сбыта нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.

В частности, правоохранители установили, что житель региона - бывший военнослужащий, проходивший службу в районе АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи.

Злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области.

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В субботу, 17 августа, у злоумышленника были изъяты пистолеты "Маузер" и "Экол", почти 1,5 тыс. патронов различного калибра, а также холодное оружие.

По информации СБ Украины, изъяты боеприпасы были украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками злоумышленника в Одессу для реализации.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу.

Начато экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Бердичеве на Житомирщине правоохранители нашли два "прикопанных" ящика с двадцатью гранатами Ф-1 и семнадцатью - РГД-5 с запалами.