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В Одессе задержан бывший военный, продававший оружие из зоны ООС

12:23, 19 августа 2019
Общество
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В Одессе задержан бывший военный, продававший оружие из зоны ООС / фото ssu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБ Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили канал сбыта нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.

В частности, правоохранители установили, что житель региона - бывший военнослужащий, проходивший службу в районе АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи.

Злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области.

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В субботу, 17 августа, у злоумышленника были изъяты пистолеты "Маузер" и "Экол", почти 1,5 тыс. патронов различного калибра, а также холодное оружие.

По информации СБ Украины, изъяты боеприпасы были украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками злоумышленника в Одессу для реализации.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу.

Начато экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

фото ssu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Бердичеве на Житомирщине правоохранители нашли два "прикопанных" ящика с двадцатью гранатами Ф-1 и семнадцатью - РГД-5 с запалами.

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Теги: #Одесса#торговля оружием#оружие из зоны АТОпогода в Одессе