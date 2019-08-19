В Польше на фабрике смертельно травмировался украинец, его затянуло в механизм

Молодой человек получил очень серьезную травму позвоночника. Врачам не удалось его спасти.

Вблизи польского города Вроцлав на фабрике концерна LG травмировался 28-летний украинец. От полученных травм он скончался в больнице.

Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.

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Отмечается, что компания LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для электромобилей. Авария на фабрике произошла в субботу на производственной линии.

Мужчину втянуло в механизм, машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло. Молодой человек получил очень серьезную травму позвоночника.

В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. Медики не смогли спасти ему жизнь, и утром в понедельник, 19 августа, он скончался.

Заместитель областного инспектора труда во Вроцлаве Анджей Погорский отметил, что по факту гибели украинца проводится расследование. Делом заинтересовалась также прокуратура.

Как сообщал УНИАН, в Польше в лесу нашли тело умершего 36-летнего гражданина Украины. Он работал на заводе по производству гробов и потерял сознание во время рабочего процесса. Руководитель предприятия вместо того, чтобы вызвать скорую, отвезла его в лес и оставила там.