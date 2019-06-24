В Польше владелица предприятия бросила в лесу умирающего украинца-заробитчанина: в посольстве рассказали детали

В Польше в лесу нашли тело умершего 36-летнего гражданина Украины. Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый секретарь - руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

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"Нам известно об этом случае. Семья вывезла тело уже сегодня. Выдали справку на вывоз тела в Украину. Дело возбуждено, держит следствие", - сказала Крыса.

Она уточнила, что дело возбудила польская полиция, надзор по делу осуществляет местная прокуратура.

"Арестована гражданка Польши - работодатель и задержан гражданин Украины, причастный также к этому делу", - сказала первый секретарь - руководитель консульского отдела.

Другие подробности она не предоставила, сославшись на то, что следствием занимаются правоохранительные органы Польши.

Как сообщило польское издание Gazeta Wyborcza ранее, тело 36-летнего украинца Василия Чорнея нашли в лесу. Он работал на заводе по производству гробов и потерял сознание во время рабочего процесса. Руководитель предприятия вместо того, чтобы вызвать скорую, отвезла его в лес и оставила там.

Сообщается, что умерший украинец приехал в Польшу четыре месяца назад с западной Украины.