Женщина, родившая ребенка на остановке в Полтаве, отказалась от него

Женщина, у которой также есть сын, заявила социальным работникам, что не сможет содержать второго ребенка.

Полтава. 19 августа. УНИАН. Женщина, которая в Полтаве родила ребенка на остановке общественного транспорта, отказалась от новорожденной дочери.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Полтавского областного управления полиции.

По их данным, женщина родила здоровую девочку весом 3,2 кг, однако после родов отказалась от ребенка и не стала давать ей грудного молока.

Также женщина назвала медикам фиктивные место жительства и фамилию.

В полиции сообщили, что роженица – жительница Великобагачанского района Полтавской области. Она проживает со своей матерью и сыном. Социальным органам женщина заявила, что не сможет содержать второго ребенка. Составлен соответствующий акт об отказе от ребенка.

В полиции добавили, что официальный отказ от ребенка не повлечет за собой правовых последствий для женщины.

Как сообщал УНИАН, утром 16 августа в Полтаве женщина родила ребенка на остановке в микрорайоне Левада.