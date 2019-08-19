На популярном украинском курорте произошло смертельное ЧП

Как отметила волонтер, на пляже нет спасателей или водной техники.

На морском курорте в поселке Стрелковое на Херсонщине утонула девочка шести-семи лет.

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Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ольга Данилова. "Очередное происшествие в с. Стрелковое Генического района. В районе 14.00 17 августа утонула девочка 6-7 лет. Люди своими силами пытались спасти ребенка. Но это было нереально. Ребенка на кругу уносило далеко в море", - говорится в сообщении.

По словам Даниловой, на пляже нет спасателей или водной техники, что не дало возможность вовремя отреагировать и спасти девочку.

Ранее на популярном украинском курорте Кирилловка Запорожской области произошло очередное смертельное происшествие. Из моря достали тело утонувшего мужчины.