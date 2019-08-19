СМИ опубликовали письмо владельца сгоревшей в Одессе гостиницы, адресованное Зеленскому (документ)

По словам автора, его задержание связано с заявлением Зеленского о том, что ответственность за случившееся лежит на владельце отеля.

В подозрении, которое составил следователь по делу о горевшем в Одессе отеле "Токио Стар", не указано ни одного нарушения администрации гостиницы.

Об этом говорится в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое опубликовало издание "Думская" 18 августа.

Журналисты сообщают, что оно принадлежит задержанному накануне одесскому бизнесмену Вадиму Черному – владельцу "Токио Стар", где в ночь на 17 августа в результате пожара погибли девять человек. Обращение, написанное якобы от имени Черного, не подписано и не имеет даты.

По словам автора, его задержание связано с заявлением Зеленского о том, что ответственность за случившееся лежит на владельце отеля.

"Господин президент, я не мог прочитать ваш пост, в котором вы потребовали отправить меня в тюрьму. Когда вы писали его, я уже был задержан. После двух суток без сна и суток без воды следователь пытался вытряхнуть из меня хоть что-то для обвинения. Потому что у него не было ничего, кроме вашего поста и желания выслужиться перед вами", – сказано в обращении.

В письме указано, что противопожарная сигнализация была выведена на пульт охранной фирмы "Карабинер", с которой у гостиницы был заключен договор.

Черный отметил, что автоматика послала сигнал на пульт охранной компании "Карабинер", когда начался пожар, однако охранная компания не вызвала спасателей.

"Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт "Карабинера", их не пустили. Мои сотрудники звонили в МЧС (сейчас это ГСЧС – Госслужба по чрезвычайным ситуациям. – ред.), выводили гостей, и только после этого звонка приехали пожарные. Только через 40 минут пожарные вошли в номера", – подчеркивается в письме.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа а одесском отеле ”Токио Стар” произошел пожар. 9 человек погибли, 9 госпитализировали. Один из них - гражданин Сьерра-Леоне сказал, что хочет отбыть на родину. В числе госпитализированных была также жительница Херсонской области Елена Хомич, 1996 г. р.

Правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины задержали владельца отеля «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного.

Сейчас прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.