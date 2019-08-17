Озвучены имена людей, госпитализированных из-за пожара в отеле "Токио Стар"

В полиции сообщили, что изначально в больницы города были доставлены 10 человек.

В Одессе полиция озвучила имена людей, госпитализированных в результате пожара в отеле «Токио Стар». Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех заявил, что изначально в больницы города были доставлены 10 человек.

В их числе - гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения, который от госпитализации отказался. Кроме того, по его словам, в ожоговом отделении ГКБ № 10 – 7 человек. Это Виктория Козлова, 1994 года рождения – местная жительница, ее состояние стабильно тяжелое. Сергей Васильев, 1999 г. р., житель Великомихайловского района Одесской области – военнослужащий.

Николай Долгий, – 1981 г. р., житель Сум (состояние тяжелое). Елена Хомич Елена, 1996 г. р., из Херсонской области (стабильно тяжелое). Екатерина Русских, 2003 г. р., из Великомихайловского района - в тяжелом состоянии.

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Кроме того, в ожоговом отделении Одесского областного медицинского центра находится 22-летний житель Беляевского района Одесской области, у которого ожог пламенем 1-2 степени, ожог глаз, 40% ожогов дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок.

Также – 41-летний житель Мариуполя, у которого отравление продуктами горения (состояние тяжелое).

В то же время, во время внеочередного заседания исполкома Одесского горсовета стало известно, что госпитализированный гражданин Сьерра-Леоне, написал соответствующее заявление об отказе от госпитализации и заявил, что намерен отбыть на родину.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

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По факту пожара в гостинице «Токио Стар» полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Госбюро расследований начало расследование по факту халатности работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за которой произошел пожар в гостинице.

В ГСЧС заявили, что планировали в июле проверить «Токио Стар», но представитель Службы не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе.

В связи с гибелью людей в гостинице «Токио Стар» в Одессе 18 августа объявлено днем траура.