Из-за пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе случился транспортный коллапс

Утром не вышли на линии трамваи десяти маршрутов. В настоящее время работа подвижного состава постепенно восстанавливается.

В Одессе из-за пожара в гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли восемь человек, сегодня утром не вышли на линии трамваи 10 маршрутов.

Как сообщили УНИАН в КП «Одессгорелетротранс», из-за пожара трамвайное депо №1 было полностью обесточено.

Читайте такжеВ полиции Одесской области назвали версии причин смертельного пожара в «Токио Стар»

«Поэтому вагоны, которые обслуживают около 10 трамвайных маршрутов, не смогли выехать на линии вовремя. Это, в частности, трамваи маршрутов №№ 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28», - сообщили в КП.

Сейчас работа подвижного состава постепенно восстанавливается.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли восемь человек, пострадали - 10, спасены - семеро, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в отеле находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев за пожара в Одессе.