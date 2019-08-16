На Днепропетровщине мужчины привезли знакомую на остров, сели в лодку и уплыли (видео)

Водный патруль доставил женщину с ребенком к берегу и передал матери заявительницы.

Водный патруль спас женщину, которая оказалась на острове одна с младенцем.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

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В четверг, 15 августа, около полудня в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что она с ребенком не может вернуться с острова на реке Днепр.

На вопрос, как женщина оказалась на острове одна да еще и с младенцем, она объяснила, что ее сюда привезли на резиновой лодке двое ее знакомых мужчин. У друга был день рождения и они хотели его там отпраздновать. Однако впоследствии женщина захотела вернуться, а ее так называемые "друзья" сели в лодку и поплыли прочь. Гражданка осталась на острове одна с маленьким ребенком и без возможности самостоятельно вернуться домой.

Водный патруль доставил женщину с ребенком к берегу и передал матери заявительницы.