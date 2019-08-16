Убийство 17-летней школьницы на Кировоградщине: преступник нанес девушке смертельные удары по голове и закопал тело в поле

Смерть девушки наступила в результате черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей основания и свода черепа.

Подозреваемый в убийстве в Кировоградской области в августе 2018 года 17-летней Дианы Хриненко нанес ей смертельные удары по голове неустановленным пока предметом и закопал тело в поле.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Кропивницкого, в котором вчера подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

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По версии следствия, 25 августа 2018 года около 1:30 мужчина, передвигаясь на автомобиле, который предоставил ему в пользование житель с. Субботцы, заметил, как со стороны центра этого села направлялась ранее ему незнакомая Хриненко и разговаривала по мобильному телефону.

«В этот момент у подозреваемого возник замысел убийства. Действуя умышленно и целенаправленно, подозреваемый с помощью неустановленного следствием предмета, поверхность которого имела тупые твердые свойства, нанес Хриненко телесные повреждения костей свода черепа, неполного перелома диафиза второй пястной кости правой кисти, полного осколочного перелома тела нижней челюсти, повреждение остистого отростка четвертого поясничного позвонка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей основания и свода черепа.

«Вызвав смерть, мужчина, имея опыт в конспирации преступной деятельности (ранее судимый), пытаясь уклониться от уголовной ответственности, решил спрятать тело. С этой целью положил тело Хриненко к себе в автомобиль на заднее сиденье и поехал в сторону с. Новотреповка рядом с автодорогой «Новополяна - Глубокая Балка». Подозреваемый, убедившись, что никого нет вокруг, понимая, что в данном месте никто не будет искать Хриненко, спрятал тело, закопав его в поле, и скрылся в неизвестном направлении», - рассказали в суде.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области исчезла 17-летняя местная жительница Диана Хриненко. Правоохранители организовали масштабные поиски девушки. Ее останки нашли в марте 2019 года. Похоронили Хриненко 26 июля.

В убийстве девушки правоохранители подозревают 28-летнего жителя одного из сел Знаменского района. После совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался в Польше, где он был задержан и передан полиции Украины.

15 августа подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.