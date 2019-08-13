В Киеве неизвестный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю: опубликовано видео

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

Столичные правоохранители разыскивают мужчину за совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетней.

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Попытка нападения попала на камеру наружного наблюдения. В полиции отмечают, что молодой человек, который попал на видео, обоснованно подозревается в совершении сексуального насилия в отношении девушки в Дарницком районе Киева. Полиция подготовила фоторобот нападавшего.

«Приметы злоумышленника: на вид 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы», – указано в сообщении полиции.

На видео можно видеть, как на девушку бросается неизвестный, однако она оказывает сопротивление, и преступник вынужден бежать с места инцидента.

Правоохранители просят сообщить любую информацию, которая поможет установить личность и местонахождение подозреваемого.

Ранее в Днепровском районе Киева неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину, после чего скрылся.