Полиция за сутки задержала в Чернобыльской зоне 17 "сталкеров" (фото)

Среди задержанных есть иностранцы.

За последние сутки полиция задержала 17 нарушителей на территории зоны Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любянка. Нарушители - жители городов Енакиево и Николаева.

Вторую группу, в которой были молодые люди 20 лет с Днепропетровской и Черниговской областей, задержали в Припяти.

На объекте «Чернобыль-2» была задержана третья группа киевлян - 18, 19, 20 и 39 лет.

Вблизи отселенного села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник - киевлянин 25 лет.

Остальные также киевляне и жители Донецкой области 18 и 20 лет.

В отношении данных граждан составлены административные протоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.