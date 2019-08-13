В Черновицкой области пьяный тракторист на поле тяжело травмировал 5-летнюю девочку

Ребенок играл возле колес трактора, пока его родители собирали сено на огороде.

В Черновицкой области нетрезвый водитель трактора в поле допустил наезд на 5-летнюю девочку, которая получила многочисленные травмы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, инцидент произошел вечером 12 августа в селе Драчинцы Кицманского района.

Сообщение о травмирования ребенка поступило в полицию в понедельник в 21.00.

«Правоохранители установили, что в тот вечер родители ребенка на собственном приусадебном участке собирали покос сена на прицеп трактора, которым управлял 31-летний сосед. В это время неподалёку от них играла малолетняя дочь. Предварительно, когда трактор начал ехать, девочка по неизвестным пока причинам оказалась под колесом прицепа. В результате наезда ребенок получил травму брюшной полости и перелом костей таза», - сообщили в пресс-службе полиции.

Результаты медицинской экспертизы показали, что водитель трактора находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователи Кицманского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.